Как Ричард Гир хотел сыграть роль Пушкина, но проиграл Майклу Джексону - ФОТО

Ричард Гир впервые приехал в Россию во время перестройки, в конце восьмидесятых, а его последний визит состоялся в ноябре прошлого года, когда он прилетал в Москву, чтобы представить номинантов на музыкальную премию "BraVo".

BraVo - новая российская премия в области классической и популярной музыки. Вместе с Гиром в церемонии участвовала "винтажная знаменитость", Софи Лорен, а также ветераны-исполнители, британская поп-рок-группа Duran Duran и австралийская певица Натали Имбрулья. В своей речи Ричард Гир выразил уверенность в большом будущем премии и упомянул о том, что его первый визит в Москву состоялся в далеком 1989 году. Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажет читателям, как Ричард Гир хотел сыграть роль Пушкина, но проиграл Майклу Джексону.

Пушкинский проект

В 1989 году Ричард Гир был приглашен на Московский международный кинофестиваль, однако, у него нашлось время для поездки в Ленинград. В имперской столице России он посетил квартиру Александра Пушкина, где поэт умер в 1837 году. История о поэте, убитом на дуэли в самом расцвете своей славы, защищая честь жены, восхитила американского актера.

Вернувшись в США, Гир написал письмо режиссеру Сергею Соловьеву, с которым он познакомился на кинофестивале, в котором выразил заинтересованность в создании фильма о Пушкине. Гир сказал, что он не может выдумать историю жизни поэта просто из головы. "Давайте сделаем это, несмотря на все препятствия", - сказал Гир Соловьеву и пригласил его в Голливуд.

Согласно их плану, картина должна была сниматься в США с Ричардом Гиром в главной роли и Соловьевым в качестве режиссера. Благодаря своей огромной популярности в Америке после фильма "Красотка", Гир обладал достаточным влиянием, чтобы обратиться за поддержкой к руководителям нескольких крупных киностудий.



На 19-м Московском международном кинофестивале Ричард Гир был членом жюри, а его российский коллега Сергей Соловьев - президентом международного форума

"Один влиятельный голливудский деятель спросил у Гира: "Почему ты так одержим этим Пушкиным? Конечно, он великий русский поэт. Но прежде чем начать свою психологическую атаку на нас, ты мог бы узнать побольше о Пушкине. Он был чернокожий (на самом деле, один из прадедов Пушкина попал в Россию из Северной Африки), а ты - нет... Мы обдумали эту идею, и согласны реализовать проект, но Пушкина сыграет Майкл Джексон", - вспоминает Соловьев, который был потрясен этой идеей. Разумеется, в тот самый момент проект Гир-Пушкин умер.

Несколько лет спустя, в 1995 году, Ричард Гир снова присутствовал на Московском кинофестивале, на это раз в качестве председателя жюри. Вокруг него была такая суета, что ему не позволяли даже пройти несколько метров до соседнего с отелем здания, где проходила пресс-конференция. Организаторы настаивали на том, чтобы он ехал на лимузине, и Гиру пришлось потратить 40 минут, чтобы попасть к месту назначения. Однако, Гир оказался жестким председателем жюри: в тот год главный приз фестиваля не был присужден никому.

Любовь к иконам

Пушкин был не единственной русской легендой, которая произвела сильное впечатление на американского актера. Значительное влияние на него оказал и средневековый иконописец Андрей Рублев. Во время одного из визитов в Москву - он приезжал со своей подругой Синди Кроуфорд в 1990 году - актер захотел понять суть русских икон, и поэтому они отправились в музей древнерусского искусства.

"И снова, как и в истории с Пушкиным, он просто сошел с ума, буквально помешался на русских иконах. Особенно сильное впечатление на него произвели Андрей Рублев и Феофан Грек. И, разумеется, "Троица" (самая знаменитая икона Рублева) поразила его сильнее всего", - рассказывает Соловьев.

Ходили слухи, что во время этой поездки Гир хотел выяснить отношения с Кроуфорд. Очевидно, план удался, и Россия оправдала его надежды, поскольку вскоре они поженились.

В другой раз Гиру довелось узнать, как русским удается покупать алкоголь ночью, когда все магазины закрыты. Вместе с Соловьевым он отправился на один из московских вокзалов в 2 часа ночи. Их встретил какой-то человек и проводил по лестнице вниз, в котельную. Там голливудской звезде и российскому кинорежиссеру продали две бутылки холодной водки и три куска жареной курицы, только что приготовленной на одном из котлов. Покупка еды и водки в котельной на вокзале произвела на "Американского жиголо" не меньшее впечатление, чем созерцание икон Рублева.

Разочарованные журналисты

Ричард Гир, исповедующий буддизм, также известен как хороший фотограф, а в середине 2000-х годов он привозил в Москву свою выставку фотографий, посвященных Тибету. Согласно сообщениям в СМИ, этот его приезд не сопровождался никакими запоминающимися приключениями, подобно визиту десятилетней давности.



В 2004 году в Москве Ричард Гир представил коллекцию фотографий о его путешествиях в Тибет

Представляя свои фотографии, Гир рассказывал о буддизме, несколько разочаровав журналистов, поскольку в реальной жизни он не соответствовал образу мачо-миллионера, укоренившемуся в головах людей после "Красотки". Теперь актера больше интересовали философские беседы.

В 2004 году многие СМИ сообщали, что Гир планирует встретиться с президентом Путиным, чтобы обсудить тяжелое положение людей, инфицированных ВИЧ, но этой встречи так и не произошло.

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