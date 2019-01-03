Гитарист Rammstein анонсировал выход пяти новых клипов

Гитарист немецкой группы Rammstein Рихард Круспе рассказал о выходе пяти клипов на песни из нового альбома. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Kerrang!.

По его словам, гастроли в связи с выходом нового альбома будут "большим и суперинтенсивным" шоу.

"Похоже, на этот раз у нас будет пять музыкальных клипов. Я очень доволен альбомом, хотя, конечно, кое-что еще может измениться", - сказал Круспе.