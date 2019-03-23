В сети появились спойлеры с сюжетом первой серии нового, восьмого сезона сериала "Игра престолов", который должен выйти в эфир HBO 14 апреля. Этот факт вызвал возмущение зрителей проекта в соцсетях, сообщает The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пользователь Reddit и YouTube TheRealFrikiDoctor выложил на видеосервис продолжительный ролик, в котором пересказал весь сюжет первой серии нового сезона "Игры престолов". Видео вскоре было удалено по требованию HBO, но многие спойлеры просочились на Reddit и в Twitter.

"Судя по Reddit, первая серия восьмого сезона "Игры престолов" слилась в интернет", - предположил в Twitter лондонский журналист Крис Мандл.

"Спасибо, Twitter, за очередной слив спойлеров "Игры престолов" в мою ленту без предупреждения или тэгов от людей, на которых я даже не подписан. Придется начать блокировать", - возмутился пользователь @MadMakNY.

Сам TheRealFrikiDoctor написал, что не видит в своих роликах ничего преступного и находится в поиске видеосервиса, откуда его работы не будут удалять.

5 марта в сети появился трейлер последнего сезона "Игры престолов". Премьера первого эпизода заключительной части эпопеи состоится 14 апреля.