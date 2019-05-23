https://news.day.az/showbiz/1122606.html Азербайджанцы снялись в новом клипе исполнительницы хита "Papito" - ВИДЕО
Азербайджанцы снялись в новом клипе исполнительницы хита "Papito" - ВИДЕО
Певица SEEYA, ставшая популярной после выхода хита "Chocolata" (Papito), представила новый клип на песню "Loca".
Как сообщает Day.Az, клип снят одной из местных студий.
В видео снялись иностранные знаменитости и азербайджанцы.
Н. Гасымова
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