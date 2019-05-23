Певица SEEYA, ставшая популярной после выхода хита "Chocolata" (Papito), представила новый клип на песню "Loca".

Как сообщает Day.Az, клип снят одной из местных студий.

В видео снялись иностранные знаменитости и азербайджанцы.

Н. Гасымова