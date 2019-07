В Баку прошел финал национального конкурса топ-моделей Miss&Mister Top Model Azerbaijan 2019. Победителями стали Хаяля Аскерова и Фаррух Раджабов.

Как сообщает Day.Az, первый национальный конкурс топ-моделей "Miss & Mister Top Model Azerbaijan 2019", в котором приняли участие более 60 девушек и парней, длился на протяжении 8 месяцев. Участники прошли кастинг, отборочный тур, opening-party и наконец финал.

В состав членов жюри проекта вошли актер и режиссер Самир Алескеров, известная художница, основатель бренда Minabi Милена Набиева, принц отечественного шансона Джейхун Бакинский, дизайнер, учредитель бренда by Vafa Вафа Исазаде, ведущий, актер театра и кино Руфат Назар, визажист Наталья Исмайлова, телеведущий и актер, один из самых завидных холостяков Азербайджана Шахрияр Абилов, Miss Planet Top Model 2017 Гюнель Мамедова, 2nd Runner Up of Miss Top Model Azerbaijan 2017 Ройа Ибрагимова и др.

Отметим, что организаторами конкурса являются Инам Гулиев и Али Рзаев.

Н. Гасымова

