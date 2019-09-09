https://news.day.az/showbiz/1154380.html Севда Яхъяева сняла в новом клипе азербайджанца с "лучшим телосложением" - ФОТО
Севда Яхъяева сняла в новом клипе азербайджанца с "лучшим телосложением" - ФОТО
Азербайджанская певица Севда Яхъяева завершила съемки своего нового клипа на песню "Keçmiş olsun".
Режиссером ролика выступил Фархад Али. В роли возлюбленного Яхъяевой снялся известный азербайджанский манекенщик Иго (Игамеддин) Гусейнов.
Напомним, что Иго Гусейнов представлял Россию на международном конкурсе красоты Best Model of the World - 2017, финал которого состоялся в Париже, где ему была вручена номинация "Лучшее телосложение". Он принимал участие в рекламных проектах таких всемирно известных марок, как Ferrari, Puma, Mercedes, Lisa Vita и других.
Н. Гасымова
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