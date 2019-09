Азербайджанская певица Севда Яхъяева завершила съемки своего нового клипа на песню "Keçmiş olsun".

Режиссером ролика выступил Фархад Али. В роли возлюбленного Яхъяевой снялся известный азербайджанский манекенщик Иго (Игамеддин) Гусейнов.

Напомним, что Иго Гусейнов представлял Россию на международном конкурсе красоты Best Model of the World - 2017, финал которого состоялся в Париже, где ему была вручена номинация "Лучшее телосложение". Он принимал участие в рекламных проектах таких всемирно известных марок, как Ferrari, Puma, Mercedes, Lisa Vita и других.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!