https://news.day.az/showbiz/1175995.html Киану Ривз появится в "Губке Боб 3" - ФОТО
Киану Ривз появится в "Губке Боб 3" - ФОТО
В сети появился трейлер мультфильма "Губка Боб-3" (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run), удививший всех неожиданным появлением в нем голливудского актера Киану Ривза.
Как сообщает Day.Az, по сюжету будущего мультфильма, Губка Боб вместе с Патриком отправляется в путешествие на поиски своего пропавшего друга - улитки Гэри. В пути им предстоит пережить немало приключений и даже встретиться с настоящим Киану Ривзом, который исполнил роль говорящего перекати-поле.
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