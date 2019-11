В сети появился трейлер мультфильма "Губка Боб-3" (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run), удививший всех неожиданным появлением в нем голливудского актера Киану Ривза.

Как сообщает Day.Az, по сюжету будущего мультфильма, Губка Боб вместе с Патриком отправляется в путешествие на поиски своего пропавшего друга - улитки Гэри. В пути им предстоит пережить немало приключений и даже встретиться с настоящим Киану Ривзом, который исполнил роль говорящего перекати-поле.