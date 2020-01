Ариану Гранде обвинили в краже припева из песни про наркодилера

Рэпер Джош Стоун подал в суд на певицу Ариану Гранде, обвинив ее в плагиате. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хип-хоп-исполнитель заявил, что артистка украла припев из его песни You Need It I Got It ("Тебе нужно - у меня есть") для своего хита 7 rings. По его словам, припев в песне Гранде похож и по словам, и по ритму. В своем треке Стоун рассказывает о работе наркодилера и о том, что у него есть множество различных наркотических веществ, которые он готов продать. В припеве он читает: "Тебе нужно - у меня есть, ты хочешь - у меня есть. Это все ради денег".

В песне 7 rings Гранде размышляет о своем прошлом и о своей состоятельности. В припеве она поет: "Я хочу это - я беру это, я хочу это - я беру это. Нравятся мои волосы? Ой, спасибо, только что их купила. Я вижу что-то - мне это нравится - я хочу это - я это получаю".

Трек Стоуна был выпущен в 2017 году, песня Гранде увидела свет в 2019-м. Хип-хоп-исполнитель заявил, что для продвижения своего творчества встречался с различными музыкальными продюсерами, среди которых был Томми Браун, работавший с Гранде над всеми ее студийными альбомами. По словам рэпера, Брауна заинтересовала его композиция You Need It I Got It. Стоун потребовал от Гранде прибыль, полученную за 7 rings, а также попросил суд запретить певице исполнять композицию.