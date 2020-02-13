Продажи Lose Yourself Эминема взлетели после выступления на "Оскаре"
Объемы продаж трека Lose Yourself Эминема сильно возросли после неожиданного выступления артиста на вручения премии "Оскар", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Так, в воскресенье эту песню загрузили (после оплаты) четыре тысячи пользователей, а в субботу - всего двести. В целом, все композиции певца стали пользоваться большей популярностью, их скачали в общей сложности семи тысяч раз в воскресенье, тогда как в субботу - две тысячи.
Lose Yourself была записана в 2002 году для фильма "Восьмая миля", а 23 марта 2003 года исполнитель получил за нее "Оскар" в категории "Лучшая оригинальная песня". Эминем разделил авторство с Джеффом Бассом и Луисом Ресто, но ни рэпера, ни Басса не было в тот раз на церемонии.
"Смотрите, это как если бы у меня был еще один дубль, еще одна возможность. Спасибо киноакадемии. Простите, что мне потребовалось 18 лет, чтобы здесь оказаться", - написал исполнитель в твиттере.
Объем продаж всех песен, номинированных в этом году на премию "Оскар", возросли. Причем лидером оказался не лауреат ("(I'm gonna) love me again" Элтона Джона и Берни Топина), а "Stand Up" Синтии Эриво. Ее скачали две тысячи раз, что значительно выше результата субботы.
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