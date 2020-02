Объемы продаж трека Lose Yourself Эминема сильно возросли после неожиданного выступления артиста на вручения премии "Оскар", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Так, в воскресенье эту песню загрузили (после оплаты) четыре тысячи пользователей, а в субботу - всего двести. В целом, все композиции певца стали пользоваться большей популярностью, их скачали в общей сложности семи тысяч раз в воскресенье, тогда как в субботу - две тысячи.

Lose Yourself была записана в 2002 году для фильма "Восьмая миля", а 23 марта 2003 года исполнитель получил за нее "Оскар" в категории "Лучшая оригинальная песня". Эминем разделил авторство с Джеффом Бассом и Луисом Ресто, но ни рэпера, ни Басса не было в тот раз на церемонии.

"Смотрите, это как если бы у меня был еще один дубль, еще одна возможность. Спасибо киноакадемии. Простите, что мне потребовалось 18 лет, чтобы здесь оказаться", - написал исполнитель в твиттере.

Объем продаж всех песен, номинированных в этом году на премию "Оскар", возросли. Причем лидером оказался не лауреат ("(I'm gonna) love me again" Элтона Джона и Берни Топина), а "Stand Up" Синтии Эриво. Ее скачали две тысячи раз, что значительно выше результата субботы.