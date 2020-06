«Я вложила в детей всю свою энергию» - Анджелина Джоли рассказала о своих буднях в самоизоляции

Вот уже несколько месяцев Анджелина Джоли находится в самоизоляции в своем в Лос-Анджелесе вместе с детьми: 18-летним Мэддоксом, 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 14-летней Шайло и 11-летними двойняшками Ноксом и Вивьен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Glamour, в интервью Harper's Bazaar 45-летняя актриса, рассказала, как проходят ее будни, и поделилась редкими снимками, которые сделал младший сын актрисы Нокс.

"Как и большинство родителей, я сосредоточена на том, чтобы оставаться спокойной. Я делаю это ради детей, чтобы они не чувствовали исходящего от меня беспокойства вдобавок к своим тревогам, - призналась Джоли. - Я вкладываю в детей всю свою энергию".

Актриса делит с детьми все их проблемы. Джоли рассказала, что недавно у ее дочери Вивьен умер ручной кролик. Чтобы помочь девочке примириться с потерей, актриса взяла из приюта двух кроликов, которым требовался особый уход.

"Мы взяли двух милых маленьких кроликов-инвалидов. Их нельзя было разлучать друг с другом. Это помогло, теперь Вивьен сосредоточена на уходе за этими крошками", - поделилась Джоли, добавив, что у них также живут собаки, змеи и ящерицы.

Что касается досуга самой актрисы, то она решила провести освободившееся время за чтением книг и просмотром документальных фильмов. "Совсем недавно я посмотрела документальный фильм "Я вам не негр" (I Am Not Your Negro) о Джеймсе Болдуине и движении за гражданские права в Америке. А перед сном я читаю книгу Дона Маккаллина "Неразумное поведение" (Unreasonable Behaviour) и размышляю о том, как изменилась журналистика за последние полвека", - рассказала Джоли.