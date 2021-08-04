Анита Цой призналась, что больше года не может восстановиться после COVID-19

Певица Анита Цой в беседе с телеканалом "360" призналась, что, хотя она и переболела коронавирусной инфекцией COVID-19 в июле 2020 года, восстановление после болезни все еще продолжается, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Цой страдает от серьезных осложнений - синдрома замороженного плеча и гормонального сбоя. "До сих пор продолжаю курс реабилитации и физиотерапии. Так что если все сложить, последствия ковида я на себе ощущаю уже больше года. У меня было 52% поражения легких. Когда я вернулась после больницы домой, месяц проходила физиотерапевтический курс по раскрытию легких", - вспомнила Анита Цой.

По словам Аниты Цой, после болезни она каждые две недели следила за количеством антител и они были высокие. Когда количество антител упало, она прошла вакцинацию.