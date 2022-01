Фанаты увидели в новой песне The Weeknd подтверждение романа с Джоли

На днях 31-летний певец The Weeknd, настоящее имя которого Абель Тесфайе, выпустил новый альбом Dawn FM. После его прослушивания поклонники пришли к выводу, что исполнитель подтвердил свой роман с 46-летней Анджелиной Джоли, слухи о котором ходят уже несколько месяцев, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Меломаны пришли к такому выводу из-за песни Here We Go... Again. В ней, как считают пользователи соцсетей, музыкант не только намекнул на сексуальную связь с голливудской звездой, но и вставил несколько шпилек в адрес своих бывших возлюбленных - певицы Селены Гомес и модели Беллы Хадид.

"Моя новая девушка - кинозвезда. Я любил ее как надо, заставлял ее кричать, как Нив Кэмпбелл", - поет Абель.

Впрочем, в новой песне The Weeknd отмечает, что его связывает с этой кинозвездой не только постель, но и душевная близость.

Намеки на роман с Джоли увидели и в других песнях из нового альбома. Например, в треках Starry Eyes и I Heard You're Married. В тексте первого Абель, обращаясь к лирической героине песни, поет о том, что она давно не была с мужчиной. Следует отметить, что официальных романов после развода с Брэдом Питтом у Джоли не было.

В тексте второй песни внимательные слушатели заметили отсылку к тяжелому бракоразводному процессу Анджелины и Брэда. Вопрос об опеке над их общими детьми до сих пор не решен до конца.

Фанаты считают, что в трек Here We Go... Again исполнитель добавил и пару строчек про своих бывших девушек. Так, например, в песне упоминается отдых на яхте с некой девушкой, хотевшей таким образом вызвать ревность у своего бывшего парня (в этом многие видят намек на Селену Гомес и Джастина Бибера). Однако после секса с Абелем она влюбилась в него.

В другом куплете упоминается, как некая девушка пыталась променять певца на кого-то более знаменитого, а в итоге начала встречаться с обычным парнем. Здесь, по мнению слушателей, The Weeknd поется о Белле Хадид, состоящей сейчас в отношениях с арт-директором Марком Калманом.

Ранее сообщалось, что голливудский актер Брэд Питт проиграл в суде своей бывшей супруге, актрисе Анджелине Джоли. Верховный суд Калифорнии отклонил его апелляцию по делу об опеке над детьми.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт подтвердили свой роман в 2006 году, а поженились в августе 2014 года. Они воспитывали шестерых детей - троих родных и троих приемных. Про расставание звездной пары стало известно в 2016 году. Развод актеров был оформлен в апреле 2019-го.