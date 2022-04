Эд Ширан выиграл суд за хит Shape Of You

Британский певец Эд Ширан выиграл суд об авторских правах в отношении своего хита Shape Of You (2017), сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Заседание по делу прошло в Высоком суде Лондона.

Иск о плагиате против Ширана подали Сами Чокри, выступающий под сценическим псевдонимом Сами Свитч, и музыкальный продюсер Росс О'Донохью. Они заявляли, что Ширан позаимствовал припев песни в их композиции 2015 года Oh Why.

Судья признал, что, хотя между фразами в песнях и присутствует сходство, можно заметить и существенные различия. Сам Эд Ширан сказал, что ранее не слышал песню Oh Why.

В 2017 году песня Shape of You стала самой продаваемой в цифровом пространстве и набрала более 5,6 млрд просмотров на YouTube.