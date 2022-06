Best Model of Azerbaijan 2022 проведет бесплатный кастинг

В Hypnoze Baku прошла пресс-конференция, посвященная Best model of Azerbaijan 2022, где были раскрыты условия конкурса и рассказано о предстоящем Best Model of the World 2023, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Национальный директор Best model of Azerbaijan 2022 Эльхан Пашаев отметил, что в рамках проекта в июле будет проведен бесплатный кастинг, состоится большое открытие конкурса, в конце августа в Elektra Events Hall пройдет полуфинал, а в октябре в Baku Crystal Hall - финал модельного конкурса.

"Главная цель проекта - дать возможность моделям строить карьеру, достойно представлять Азербайджан на международных подиумах. У нас есть контракты с турецкими компаниями, которые будут способствовать продвижению моделей на международной арене", - отметил Эльхан Пашаев.

В конкурсе могут принять участие лица от 18 до 30 лет, минимальный рост: девушки - 1,65 м, мужчины - 1,80 м. В ближайшие дни будет открыт сайт и создана страница в соцсетях, где будут представлены все условия для участия в конкурсе и возможность регистрации.

В состав жюри вошли доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, художник-модельер, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова, народная артистка Айгюн Кязымова, модельер-дизайнер Егяна Садыхова, бизнесмен и продюсер Рухи Алиева, а также будут представители Турции и Франции

Более того, в 2023 году с участием представителей более 50 стран в Баку ожидается проведение Best Model of the World.

"Best Model of the World проводится с 1955 года под руководством президента конкурса Эркана Озермана. В Азербайджане этот мировой конкурс был проведен два раза - в 2002 и 2007 годах под руководством Айгюн Кязымовой и Рухи Алиевой, соответственно. Спустя много лет, в 2023 году этот конкурс будет проведен в Баку под моим руководством и я сделаю все, чтобы организация была на самом высоком уровне", - сказал Эльхан Пашаев.

Фахрия Халафова отметила важность реализации проектов для развития модельной сферы.

"Развитие модельной сферы также связано с индустрией моды. Это красивая и творческая среда, современная сфера бизнеса, где всегда есть спрос для участия в различных проектах, сотрудничества с глянцевыми журналами, фотостудиями, модельными агентствами и домами моды, подиумных выступлений в дефиле. Мы постараемся выбрать достойных претендентов, чтобы Азербайджан с успехом был представлен за рубежом. Желаем всем успехов", - сказала художник-модельер.

Егяна Садыхова рассказала о своих приоритетах для участия в конкурсе.

"Для меня важны как внешняя, так и внутренняя красота девушек, уровень интеллектуального развития и патриотизм, что будет очень важным для дальнейшего представления страны на международной арене", - отметила модельер-дизайнер.

Представители Азербайджана дважды признавались лучшими на Best Model of the World: в 2007 году - Рустам Джабраилов, а в 2021 году - Айдан Йашылдаг, которая поделилась впечатлениями от прошлогоднего успеха.

Хореограф Best model of Azerbaijan, актриса и участница конкурсов красоты Нармина Халилова отметила, что передаст конкурсантам весь свой опыт и знания.

В заключение был разрезан праздничный торт.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az