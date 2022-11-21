Джефф Безос и Лорен Санчес дали первое совместное интервью

Джефф Безос и Лорен Санчес рассказали о своих отношениях в первом совместном интервью. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основатель Amazon Джефф Безос и его возлюбленная, журналистка Лорен Санчес, дали интервью CNN. "Мы действительно отличные товарищи по команде, и нам также очень весело вместе. И мы любим друг друга. Мы всегда смотрим друг на друга, и мы - команда", - сказала Санчес.

Безос добавил: "Мы заряжаем друг друга энергией, мы уважаем друг друга. Поэтому нам весело работать вместе".

Пара также рассказала о том, как проводит выходные. Оказалось, что их субботние вечера состоят из просмотров фильмов и ужинов с детьми.

"Мы можем быть немного скучными. Я бы сказала, что это нормально. Мы ужинаем с детьми. Это всегда весело, [у нас получается] отличный разговор. Нас семеро, так что есть о чем поговорить. А потом мы смотрим фильм по рекомендации. На поиск фильма уходит много времени", - сказала Санчес.

Безос подтвердил, что процесс выбора фильма обычно затягивается.