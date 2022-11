Дженнифер Лопес не выходит на связь с фанатами

В личном блоге певица Дженнифер Лопес изменила аватарку профиля на черный цвет и удалила все фотографии. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Все предыдущие фотографии на ее верифицированном аккаунте были удалены, а на ее аккаунтах в TikTok и Twitter не публиковалось новых постов. Всего у Дженнифер Лопес почти 347 миллионов подписчиков. Такие действия знаменитостей обычно предшествуют какому-то важному объявлению. В пятницу, 25 ноября, исполняется 20 лет со дня выхода ее третьего студийного альбома "This Is Me... Then", который она посвятила своему возлюбленному Бену Аффлеку. В альбом вошли синглы "Jenny from the Block", "All I Have" и "Dear Ben".

В Твиттере, где последним постом был ретвит с аккаунта ее предстоящего фильма с Джошем Дюамелем в главной роли, поклонники пишут в комментариях вопросы и выражают волнение. "Должно быть, происходит что-то грандиозное!", - написали фанаты. Однако сама певица хранит молчание и не выходит на связь.