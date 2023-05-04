Распадается очередной звездный брак

68-летний актер расстался с 49-летней моделью и дизайнером. Кристин Баумгартнер (Christine Baumgartner) стала инициатором бракоразводного процесса с Кевином Костнером (Kevin Costner).

Сегодня стало известно о том, что распалась одна из самых крепких и гармоничных пар Голливуда. Супруги прожили вместе почти два десятилетия, они воспитывают троих детей - 15-летнего Кайдена, 14-летнего Хейса и 12-летнюю Грейс. Как передает Day.Az со ссылкой на TheVoiceMag, Кристин подала документы, ссылаясь на "непримиримые разногласия". Кевин подал свой ответ на развод.

"С большой печалью сообщаем, что возникли обстоятельства, не зависящие от него, которые привели к тому, что мистеру Костнеру пришлось участвовать в процедуре расторжения брака. Мы просим уважать частную жизнь его, Кристин и их детей, поскольку они переживают это трудное время", - говорится в официальном заявлении представителя Костнера.

В окружении обладателя двух премий "Оскар" утверждают, что споров об имуществе быть не должно, поскольку супруги заключили добрачное соглашение. Однако при разводе Костнер все-таки должен будет заплатить отступные. "Супружеская поддержка должна быть выплачена заявителю в соответствии с условиями добрачного соглашения сторон", - сообщила его адвокат Лаура Вассер. Кевин и Кристин согласились на совместную опеку над детьми.

Актер и модель начали встречаться в 2000 году и связали себя узами брака на ранчо Костнера в Аспене в Колорадо в 2004 году. Ранее Костнер был женат на Синди Сильва с 1978 по 1994 год. У них трое общих детей - 39-летняя Энни, 36-летняя Лили и 35-летний Джо. Кроме того, у звезды "Телохранителя" есть внебрачный сын Лиам Костнер от Бриджит Руни, с которой он встречался после разрыва с Синди.

Инсайдер сообщил, что причиной развода с Кристин во многом стал сериал "Йеллоустон", в котором актер исполняет главную роль. У Костнера возникли разногласия со сценаристом Тейлором Шериданом. Проект Paramount Network стал настолько популярным, что продюсеры продляют его уже на пятый сезон. Недавно актер получил премию "Золотой глобус" за роль Джона Даттона в номинации лучшая мужская роль. Однако съемки в сериале отнимают всё свободное время у Кевина и он не может уделить внимания другим проектам. Баумгартнер, в свою очередь, раздражает, что мужа никогда не бывает дома.