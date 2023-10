Адель предстала в наряде от азербайджанского дизайнера

Всемирно известная певица Адель, являющаяся лауреатом 16 премий Грэмми, отдала предпочтение наряду от азербайджанского дизайнера Руфата Исмаила, сообщает Day.Az.

Адель вышла на сцену в бархатном платье, украшенном шелковыми цветами. Фотографиями в наряде от азербайджанского дизайнера певица поделилась на своей странице Instagram.

Напомним, что Руфат Исмаил в последние годы живет и работает в Турции, где в 2014 году основал модный бренд "Afffair". Коллекции дизайнера с успехом демонстрировались в Италии, Иране, Турции, ОАЭ и других странах.

Это не первый случай, когда звезды мирового шоу-бизнеса отдают предпочтение нарядам от Руфата Исмаила. Так, американская певица, продюсер, актриса, танцовщица и модель Ашанти появилась на красной ковровой дорожке 61-й церемонии вручения наград Grammy в наряде от Исмаила; индийская актриса и модель Жаклин Фернандес для одной из своих фотосессий также выбрала наряд бренда "Afffair"; певица Аврил Лавин предстала в эфире телевизионного шоу "Dancing with the Stars" ("Танцы со звездами") на телеканале ABC в платье, созданном Руфатом Исмаилом; актриса и певица Мэг Доннелли выбрала наряд от азербайджанского дизайнера для церемонии вручения премии American Music Awards of 2019; популярная американская певица в стиле кантри Кэрри Андервуд предстала в платье от Руфата Исмаила во время выступления на церемонии вручения музыкальной премии Grammy в 2022 году и т.д.

Бейонсе и Дженнифер Лопес ранее также были замечены в платьях от азербайджанского дизайнера.