Дженнифер Лопес повторила образ в стиле славянский шик

Актриса и певица Дженнифер Лопес была замечена на Неделе высокой моды в Париже. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Daily Mail опубликовал новые фотографии звезды.

54-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику в образе в стиле славянский шик. Актриса надела белую майку, широкие брюки в тон и бежевую шубу. Певица дополнила наряд золотым колье, массивными серьгами-кольцами, солнцезащитными очками и сумкой молочного цвета. Знаменитость собрала волосы в небрежный пучок и сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

В 2021 году Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком спустя 18 лет после расставания. Звезды официально дебютировали как пара на красной дорожке "Венецианского кинофестиваля". Весной 2022 года Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца певице, подарив кольцо стоимостью более чем 5 миллионов долларов.

В июле 2022-го знаменитости поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Спустя несколько недель Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли свадьбу. У невесты было несколько белоснежных платьев, над которыми работал Дом моды Ralph Lauren. Торжество завершилось тортом Minette Rushing Custom Cakes, танцевальной вечеринкой и фейерверком.

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