Роберт Дауни-младший сыграет злодея Доктора Дума в фильме «Мстители 5»

Роберт Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel! Актер вошел в актерский состав фильма "Мстители: Судный день" - пятой части кроссоверной серии. Однако он сыграет не Железного человека, а злодея Доктора Дума, передает Day.Az со ссылкой на soyuz.ru.

Как пишет Variety, подробности о пятых "Мстителях" раскрыли на Comic-Con в Сан-Диего (25-28 июля). Роберт Дауни-младший прибыл на выставку в суперзлодейском костюме Доктора Дума. Там же подтвердили, что фильм выйдет с подзаголовком "Судный день" ("Doomsday"). Изначально пятый фильм назывался "Мстителей: Династия Канга". Главным злодеем должен был стать Канг Завоеватель в исполнении Джонатана Мэйджерса. Однако актера обвинили в нападении на бывшую девушку, после чего уволили из Кинематографической вселенной Marvel (КВМ).

Режиссерами "Судного дня" выступят Энтони и Джо Руссо. Они же поставили фильмы "Первый мститель: Другая война" (2014), "Первый мститель: Противостояние" (2016), "Мстители: Война бесконечности" (2018) и "Мстители: Финал" (2019). Братья поработают и над шестой главой "Мстители: Секретные войны".

В комиксах Marvel прозвище Доктор Дум носит Виктор фон Дум. В фильмах "Мстители: Судный день" и "Мстители: Секретные войны" ожидаются мультивселенские разборки. Поэтому, скорее всего, в КВМ злодеем окажется альтернативная версия Тони Старка. Впрочем, у Виктора в другом измерении может быть внешность Тони. Фанатам будет непривычно видеть Роберта Дауни-младшего злодеем. Все-таки он дебютировал в роли Тони Старка еще в "Железном человеке" 2008 года - первом фильме КВМ. Завершил свое приключение в роли Железного человека актер в "Финале".

На Comic-Con также сообщили, что в двух предстоящих "Мстителях" важную роль сыграют супергерои команды Фантастическая Четверка. То есть Мстители объединятся с Четверкой в битве с Доктором Думом. Этого стоило ожидать, ведь в комиксах Доктор Дум - заклятый враг Фантастической Четверки.

Дебютирует Фантастическая Четверка в новом фильме о команде, который получил название "Фантастическая Четверка: Первые шаги" ("The Fantastic Four: First Steps"). Действие развернется в альтернативном ретро-футуристическом мире 1960-х. Отряд останется каноничным - в состав войдут Мистер Фантастик/ Рид Ричардс (Педро Паскаль, "Одни из нас"), Невидимая Леди/ Сью Шторм (Ванесса Кирби, франшиза "Миссия невыполнима"), Человек-факел/ Джонни Шторм (Джозеф Куинн, "Очень странные дела") и Существо/ Бенджамин Джейкоб "Бен" Гримм (Эбон Мосс-Бакрак, "Медведь"). Режиссером выступит Мэтт Шекман ("Ванда/Вижн").

