Новые подробности в деле о гибели солиста One Direction

Правоохранительные органы Аргентины задержали сотрудника отеля, в котором жил солист группы One Direction Лиам Пейн, погибший в октябре прошлого года, упав с балкона отеля.

Как передает Day.Az, об этом сообщил интернет-портал Infobae.

По информации источника, Давид Эсекьель Перейра, обвиняемый в снабжении музыканта наркотиками в день его смерти, сам сдался правоохранительным органам. Ранее суд назначил ему предварительное заключение до завершения процесса.

3 января был задержан официант Брайан Пайс, который также подозревается в снабжении Пейна наркотиками. Всего в деле пять обвиняемых. Трем из них, двум сотрудникам отеля и представителю певца, вменяется непредумышленное убийство. Согласно версии следствия, эти люди не предприняли мер для спасения Пейна, несмотря на то, что знали о его уязвимом состоянии.

31-летний Пейн был найден мертвым 16 октября в отеле в Буэнос-Айресе. Как сообщил глава Системы экстренной медицинской помощи города Альберто Кресенти, врачи, прибывшие на место, обнаружили музыканта без признаков жизни, с травмами, полученными в результате падения с высоты. Перед гибелью Пейна управляющий отеля звонил в экстренную службу, сообщив, что постоялец находится в состоянии наркотического опьянения и ведет себя агрессивно.

Англо-ирландская группа One Direction, основанная в 2010 году, стала всемирно известной после выхода дебютного альбома Up All Night, который возглавил мировые чарты. В 2016 году группа приостановила свою деятельность.