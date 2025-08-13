«Шреку 5» отказали в премьере в 2026 году

Студия Universal Pictures перенесла премьеры мультфильма "Шрек 5" студии DreamWorks Animation. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Премьере о зеленом великане из болота и его семье отказали в новогоднем прокате и предложили летний - ее перенесли с 23 декабря 2026 года на 30 июня 2027 года.

Команда озвучки "Шрека" - Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас - вернется, чтобы озвучить своих знаковых персонажей - Шрека, Осла и Фиону. К актерскому составу присоединится Зендая.

Режиссерами "Шрека 5" выступят Конрад Вернон ("Шрек 2" и "Мадагаскар 2") и Уолт Дорн (франшиза "Тролли").

Четыре фильма о Шреке собрали $2,9 миллиарда долларов в мировом прокате. Также "Шрек" стал мировым концертным шоу, бродвейским мюзиклом, популярной темой аттракционов в парках Universal Studios по всему миру.

Оригинальный фильм 2001 года получил первую премию "Оскар" за лучший анимационный фильм.