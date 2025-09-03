Звезда «Американской истории ужасов» снялась с новым имиджем для глянца

Звезда "Американской истории ужасов", актриса Сара Полсон стала лицом журнала The Cut.

Как передает Day.Az, снимками издание поделилось в Instagram.

Сара Полсон позировала в жакете Balenciaga с объемными плечами и глубоким декольте. Под пальто актриса отказалась от одежды и дополнила образ жемчужным ожерельем. Она также продемонстрировала новую короткую стрижку, которую ей аккуратно уложили и выпустили переднюю прядь. а фото отвечал дуэт фотографов Marcus и Kelvin.

До этого Сара Полсон призналась, что помогала финансово Педро Паскалю в начале его карьеры. По словам звезды, она дружит с коллегой уже давно. Полсон призналась, что помогала Паскалю финансово, когда у актера еще не было громких ролей в кино. "Были времена, когда я отдавала ему часть своей заработной платы, чтобы у него были деньги, чтобы прокормить себя", - вспоминает артистка.

Паскаль отметил, что не рассчитывал на популярность и участие в крупных кинопроектах. Полсон считает, что актера уже можно считать "крупной кинозвездой". "Я готова к тому, что он примет эстафету у парней из романтических комедий, таких как Брюс Уиллис и Мел Гибсон", - поделилась актриса.