Блейк Лайвли заявила, что потеряла миллионы долларов из-за клеветы

Американская актриса Блейк Лайвли заявила, что потеряла миллионы долларов из-за конфликта с режиссером и партнером по фильму "Все закончится на нас" Джастина Бальдони. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на адвокатов звезды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Адвокаты 38-летней актрисы утверждают, что Бальдони развернул против нее клеветническую кампанию, обошедшуюся Лайвли не менее чем в $161 млн. Эта сумма включает в себя заработную плату звезды в размере $56,2 млн за деятельность в сфере развлечений.

Кроме того, говорят адвокаты Лайвли, два ее бизнеса также пострадали из-за Бальдони: косметический бренд Лайвли "Blake Brown" потерял $49 млн, а бизнес по производству напитков "Betty Buzz" обесценился на $22 млн.