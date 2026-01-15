Скончалась предполагаемая дочь Фредди Меркьюри

Предполагаемая дочь фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри скончалась после продолжительной болезни.

Как передает Day.Az со ссылкой на британское издание Daily Mail, ей было 48 лет.

В мае женщина, обозначенная инициалом B, заявила о себе в книге Love, Freddie, утверждая, что является тайной дочерью Фредди Меркьюри. По ее словам, она родилась в результате романа музыканта с женой его близкого друга.

В книге также утверждается, что между Меркьюри и его дочерью существовали очень близкие отношения вплоть до смерти певца в 1991 году:

"Фредди Меркьюри был и остается моим отцом. У нас были очень близкие и полные любви отношения с момента моего рождения и на протяжении последних пятнадцати лет его жизни. Он любил меня и был предан мне. Обстоятельства моего рождения могут показаться многим необычными и даже расстраивающими. Но это не должно вызывать удивления. Это никогда не влияло на его преданность любви и заботе обо мне. Он дорожил мной как драгоценным сокровищем".

При этом личность женщины и ее родственная связь с Фредди Меркьюри официально подтверждены не были.