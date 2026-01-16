https://news.day.az/showbiz/1809733.html

Софи Тернер показала первые фото в образе Лары Крофт

Актриса Софи Тернер показала первые фото в образе Лары Крофт. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Variety. 29-летняя Софи Тернер позировала в классическом костюме героини: зеленой майке, коротких шортах, перчатках без пальцев и очках с красными линзами. Волосы ей уложили в косичку и сделали легкий макияж.