Микки Рурк пытается вернуть фанатам собранные для него $100 тысяч

Актер Микки Рурк пытается вернуть фанатам более чем $100 тысяч, собранные для него в качестве помощи с оплатой жилья. Новый пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Порочная грязная ложь, придуманная, чтобы заработать на моем чертовом имени. Человека, который сделал это со мной, ждут серьезные последствия, и любой, кто меня знает, знает, что расплата будет чертовски суровой!" - написал он.

Сейчас осталось вернуть около $90 тысяч.

Кимберли Хайнс, которая была менеджером Рурка более десяти лет, запустила сбор на краудфандинговой платформе GoFundMe вместе со своим помощником и утверждает, что сбор средств не был мошенничеством. По словам Хайнс, актер знал о том, кто стоит за этим проектом, но мог не до конца понимать, что такое краудфандинг.

Хайнс заверила, что если Рурк не захочет получать деньги, то жертвователи получат компенсацию.

"Он просит денег у меня, просит денег у друзей. Для него создали благотворительный фонд, он отказывается? Хорошо, Мик, нет проблем. Но зла ему никто не желал", - подчеркнула Хайнс.