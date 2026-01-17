Звезда фильма «Один дома» лишился работы

Американского актера Дэниела Стерна, исполнившего роль грабителя-неудачника Марва Мерчинса в двух фильмах "Один дома", уволили из-за обвинений в склонении к проституции. Об этом пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стерн лишился роли в новом проекте телекомпании ABC, на которую был утвержден в декабре 2025 года. Сообщается, что студия вновь проведет кастинг, чтобы подобрать замену оскандалившемуся актеру.