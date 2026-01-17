https://news.day.az/showbiz/1809846.html Звезда фильма «Один дома» лишился работы Американского актера Дэниела Стерна, исполнившего роль грабителя-неудачника Марва Мерчинса в двух фильмах "Один дома", уволили из-за обвинений в склонении к проституции. Об этом пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Стерн лишился роли в новом проекте телекомпании ABC, на которую был утвержден в декабре 2025 года.
Звезда фильма «Один дома» лишился работы
Американского актера Дэниела Стерна, исполнившего роль грабителя-неудачника Марва Мерчинса в двух фильмах "Один дома", уволили из-за обвинений в склонении к проституции. Об этом пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Стерн лишился роли в новом проекте телекомпании ABC, на которую был утвержден в декабре 2025 года. Сообщается, что студия вновь проведет кастинг, чтобы подобрать замену оскандалившемуся актеру.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре