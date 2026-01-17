Шон Пенн вышел на публику с 30-летней возлюбленной

Актер Шон Пенн появился на публике с актрисой Валерией Ников. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

65-летнего Шона Пенна заметили с 30-летней актрисой заметили во время прогулки в Санта-Монике. Пара держалась за руки и не скрывались о публики.

Актер уже был дважды женат - на Мадонне и австралийской актрисе Лейле Джордж. Кроме того, он состоял в отношениях с Шарлиз Терон, Сьюзан Сарандон и Робин Райт. От последней у него двое детей.

Ников работает в моделинге, а также появилась на экране в нескольких независимых проектах и сыграла второстепенную роль в сериале "Эмили в Париже".

Несмотря на новый роман, несколько месяцев назад Пенн признавался, что "каждый день рад" тому, что он холостяк. А в июне актер заявил The New York Times, что хотел бы свободно встречаться с девушками и избегать разочарований.