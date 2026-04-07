Известный рэпер ранен при стрельбе в Калифорнии

Американский рэпер Offset (настоящее имя Киари Сифус) был ранен при стрельбе в Калифорнии. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Metro UK.

Offset был срочно доставлен в больницу после того, как в него выстрелили около казино Seminole Hard Rock в Голливуде. Представитель рэпера заявил, что с артистом все в порядке, однако он пока останется в медучреждении под наблюдением специалистов.

Сотрудники полиции подтвердили, что один человек получил ранения, не угрожающие жизни, и был доставлен в больницу. Они также заявили, что были задержаны двое подозреваемых мужчин.

В июне стало известно, что рэпер Offset не смог прилететь в Москву и выступить на сцене МТС Live Холл. Об этом сообщили ТАСС организаторы. Причиной стали закрытие воздушных пространств и массовые отмены авиарейсов на фоне конфликта между Ираном и Израилем. Остальные участники - Richie Wess, SmokePurpp и Lil Pump - выступили, как планировалось.

Offset - один из основателей группы Migos, распавшейся в 2022 году. Рэпер выпустил два сольных альбома: Father of 4 (2019) и Set It Off (2023).