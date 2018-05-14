В Азербайджане туристов обучают тонкостям гончарного дела и ковроткачества

В Азербайджане и местные, и зарубежные туристы проявляют интерес к интерактивному туризму. Об этом сказала в понедельник Trend директор Государственного историко-этнографического заповедника "Гала" Малахат Фараджева, передает Day.Az.

По ее словам, интерактивные туры организуются по ковроткачеству, гончарному, кузнечному делу и др., и заказываются заранее.

"К примеру, мастера обучают желающих гончарному делу, ковроделы показывают, как ткать ковер, а турист, отправившийся на кухню, учится, например, раскатывать лаваш и готовить его на садже и т.д.", - сказала директор заповедника.

Фараджева напомнила, что в заповеднике действуют четыре музея: один бесплатный "От отходов к искусству" и три платных - этнографический музей, музей антиквариата и крепость "Гала". Она добавила, что музеи можно посещать и без интерактивных туров.

Билеты в музеи доступные, и стоят два маната для местных туристов, четыре маната - для иностранцев и 0,20 маната - для школьников, сказала она.

Директор заповедника отметила, что стоимость интерактивных туров выше. В группе численностью не менее десяти человек билет для граждан Азербайджана стоит десять манатов, для иностранных граждан - 15 манатов, для школьников - восемь манатов. В цену входят посещение Этнографического музея и крепости "Гала", услуги экскурсовода, а также экскурсии в четыре мастерские.

По словам Фараджевой, туристы, посещающие заповедник "Гала", больше всего интересуются гончарным делом и тонкостями приготовления лаваша. При этом китайских туристов больше интересует ковроткачество.

Она также сказала, что число посещающих заповедник растет, сами туристы предлагают создать новые услуги в рамках интерактивного туризма, и сейчас идет работа над их организацией.

Отметим, что экскурсии здесь проводятся на азербайджанском, русском, английском, немецком и французском языках.

Заповедник был создан в 2008 году.

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