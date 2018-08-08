Популярную в Азербайджане сметану признали несъедобной

Экспертный центр Союза потребителей "Росконтроль" провел исследование качества сметаны жирностью 15 процентов. Копия результатов имеется в распоряжении Lenta.ru, передает Day.Az.

В рамках исследования эксперты изучили сметану марок "Простоквашино", "Останкинское", "Углече поле", "Милава", "Ростагроэкспорт", President и "Благода".

Ни одна из них не соответствует требованиям и не рекомендуется к покупке. "В списке товаров с замечаниями оказалось "Углече поле" из-за добавленных фосфатов и замечаний к органолептическим показателям. Остальные образцы занесены в черный список Росконтроля", - говорится в исследовании.

Сметана "Ростагроэкспорт" была признана опасной для здоровья из-за наличия в ней кишечной палочки. Остальные образцы вообще не являются сметаной, поскольку содержат в себе загустители. "Сметана - продукт традиционный, и согласно техническому регламенту она имеет строго определенный состав. Каждый "лишний" ингредиент превращает ее в фальсификат", - отмечают авторы исследования.

Кроме того, во всех образцах были обнаружены фосфаты. Добавлять их не запрещено, но эту информацию нужно обязательно указывать на упаковке, чего не было сделано.

В сметане "Простоквашино", "Милава" и President обнаружен каррагинан, в образцах "Простоквашино", "Милавы", President, "Останкинского" и "Благоды" - крахмал. Вместе с тем, ни один из проверенных брендов не добавляет в свою продукцию консерванты, и все участники, кроме "Благоды", соответствуют требованиям ГОСТа.