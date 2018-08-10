В Баку восстановят трамваи? - говорит Госкомитет

В рамках генплана Баку будут проведены обсуждения с соответствующими госструктурами о восстановлении работы трамваев.

Об этом в пятницу сказал председатель Госкомитета по архитектуре и градостроительству Самир Нуриев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"На данном этапе высказывать точное мнение пока рано", - отметил он.

Председатель комитета добавил, что решение будет принято после изучения мировой практики и ситуации, существующей в Баку.

Напомним, что французская компания Alstom ожидает решения азербайджанской стороны по реализации проекта восстановления трамвайных линий в Баку. Об этом ранее в эксклюзивном интервью Trend сказал Бернар Пелль, управляющий директор французской компании в Западной и Центральной Азии.

Проект, по словам Пелля, предполагает строительство новой трамвайной линии от Олимпийского стадиона до Port Baku, а оттуда до Площади флага.

Бакинская сеть трамвайных линий функционировала в период с 1889 по 2004 год. В 1889 году в Баку открылась линия для конного трамвая. 8 февраля 1924 года в Баку была запущена электрическая трамвайная линия, которая просуществовала вплоть до 2004 года.

В феврале 2012 года правительство Азербайджана объявило о том, что планирует восстановить трамвайную линию в Баку. Новая линия должна была быть проложена вдоль Бакинского бульвара в центре города в рамках развития проекта "Баку - Белый город". В отличие от прежней трамвайной сети, новая линия должна была быть значительно короче, и она не должна была проходить по основным магистральным дорогам города, как это было ранее.

Alstom - крупная французская машиностроительная компания, являющаяся одним из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта.

В сентябре 2017 года стало известно, что Alstom станет ядром нового концерна Siemens-Alstom, в который также войдут немецкая Siemens и Siemens Mobility и в котором немецкая компания получит чуть более 50 процентов акций.