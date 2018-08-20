В Азербайджане таких студентов освободят от платы за обучение

Министерство образования Азербайджана объявило, в каких случаях студенты, поступившие в вузы, будут освобождены от платы за обучение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, завотделом по связям с общественностью министерства образования Азербайджана Джасарат Валехов заявил, что в соответствии с существующим законодательством Азербайджана, ряд категорий студентов, поступивший в вузы на платной основе, освобождаются от платы за обучение при предоставлении документов, подтверждающих их статус. Их плата за обучение в государственных, муниципальных и частных вузах осуществляется за счет средств государственного бюджета.

По его словам, к данным категориям относятся члены семей вынужденных переселенцев и шехидов, студенты в возрасте до 23 лет, потерявшие до 18 лет обоих родителей, лишенные родительской опеки или приравниваемые к ним (один из родителей которых умер, а второй является инвалидом I или II группы), начиная с 2014-2015 учебного года - дети граждан, ставших инвалидами при защите территориальной целостности, независимости и Конституционного строя, либо погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики, пропавших без вести в связи с военными операциями и обявленных судом погибшими.

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