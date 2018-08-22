В Баку оштрафованы сотни пешеходов
22 августа 2018 15:42 394
На прошлой неделе в Баку были оштрафованы 219 пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. Об этом в среду сказал Trend начальник отдела по связям с общественными структурами и пропаганде безопасности дорожного движения Управления государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов, передает Day.Az.
Асадов сказал, что дорожная полиция усилила контроль вблизи подземных и наземных пешеходных переходов.
По его словам, большинство ДТП связано с автонаездами на пешеходов.
"С целью их предотвращения контроль в этой области усилен", - сказал Асадов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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