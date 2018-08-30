Баку вновь окутал пылевой туман - ОБНОВЛЕНО
14:20
В связи с наблюдающимся в Баку и на Абшеронском полуострове пыльным туманом Национальный мониторинговый департамент по окружающей среде министерства экологии и природных ресурсов перешел на оперативный режим работы и каждые три часа проводит соответствующие наблюдения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, согласно информации, полученной из занимающихся измерением качества воздуха автоматических и стационарных мониторинговых станций, 30 августа 2018 года в 13:00 уровень пыли в Баку и на Абшеронском полуострове в 5,4 раза превысил санитарную норму.
Напомним, что причиной этого является проникновение на территорию страны пыльного тумана посредством восточного и юго-восточного воздушных потоков из Туркменистана. Согласно метеорологическому прогнозу, пыльная погода продолжится в течение 2 дней.
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11:15
В связи с наблюдающимся в Баку и на Абшеронском полуострове пыльным туманом Национальный мониторинговый департамент по окружающей среде министерства экологии и природных ресурсов перешел на оперативный режим работы и проводит соответствующие наблюдения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, согласно информации, полученной из занимающихся измерением качества воздуха автоматических и стационарных мониторинговых станций, 30 августа 2018 года в 10:00 уровень пыли в Баку и на Абшеронском полуострове в 3 раза превысил санитарную норму.
Напомним, что причиной этого является проникновение на территорию страны пыльного тумана посредством восточного и юго-восточного воздушных потоков из Туркменистана.
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