Баку вновь окутал пылевой туман - ОБНОВЛЕНО

14:20

В связи с наблюдающимся в Баку и на Абшеронском полуострове пыльным туманом Национальный мониторинговый департамент по окружающей среде министерства экологии и природных ресурсов перешел на оперативный режим работы и каждые три часа проводит соответствующие наблюдения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, согласно информации, полученной из занимающихся измерением качества воздуха автоматических и стационарных мониторинговых станций, 30 августа 2018 года в 13:00 уровень пыли в Баку и на Абшеронском полуострове в 5,4 раза превысил санитарную норму.

Напомним, что причиной этого является проникновение на территорию страны пыльного тумана посредством восточного и юго-восточного воздушных потоков из Туркменистана. Согласно метеорологическому прогнозу, пыльная погода продолжится в течение 2 дней.