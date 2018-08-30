В Баку начался снос незаконных строений - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

30 августа 2018 14:52

11:19

Исполнительная власть города Баку приступила к демонтажу незаконных, мешающих передвижению граждан объектов на обочинах дорог.

Как стало известно Report, созданной в ИВ города рабочей группой были проведены рейды на выявление незаконных объектов во всех районах столицы, передает Day.Az.

Работы по демонтажу начались с сегодняшнего утра в Хатаинском районе, близ Украинского круга.

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14:52

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В Баку сносят незаконные объекты

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