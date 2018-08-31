Какой будет погода в Азербайджане в сентябре

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на сентябрь.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в сентябре среднемесячная температура будет близка к климатической норме, местами может немного превысить ее. Уровень осадков будет также близок к климатической норме, но местами может превысить ее. В первой декаде сентября погодные условия пройдут стабильно, будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове

Среднемесячная температура составит 22-25 градуса тепла (ночью 18-23, днем 25-30, в некоторые дни 33 градуса тепла), что близко или чуть выше климатической нормы.

Количество месячных осадков будет близко к норме (норма 12-23 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике

Среднемесячная температура составит 22-25 градуса тепла (ночью 16-21, в конце месяца - 10-13, днем 25-30 градус тепла, в некоторые дни 33-35 градусов тепла), что также близко к климатической норме, или чуть выше нее.

Количество месячных осадков будет близко к норме (норма 7-13 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуша, Ходжалы, Ходжавенд, Губадлы, Зенгилан, Лачин, Кяльбаджар, Дашкесан и Гедабек

Среднемесячная температура составит 14-18 градусов тепла (ночью 10-15, в дневные часы 17-22, в некоторые дни 25-27 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близко к норме (норма 34-50 мм).

В Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тер-Терском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах

Среднемесячная температура составит 21-24 градуса тепла (ночью 17-22, днем 24-29, в некоторые дни 32-34 градусов тепла), что также будет ближе или чуть выше климатической нормы.

Количество месячных осадков близко к климатической норме (норма 17-44 мм).

В Балакяне, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шемахе, Хызы, Сиязани, Шабрани, Губе, Гусарах, Хачмазе

Среднемесячная температура составит 19-23 градус тепла (ночью 14-19, в конце месяца - 5-10, днем 20-25, в отдельные дни 28-31 градусов тепла), что близко или чуть выше климатической нормы.

Количество месячных осадков также будет близко к норме (норма 33-120 мм) или местами чуть выше нее.

Центрально-низменные районы: Мингячевир, Евлах, Гейчай, Агдаш, Кюрдемир, Имишли, Агджабеди, Бейлаган, Сабирабад, Билясувар, Саатлы, Ширван, Гаджигабул, Сальяны, Нефтчала

Среднемесячная температура составит 23-25 градусов тепла (в ночные часы 18-23, в дневные часы 25-30, в отдельные дни 33-36 градусов тепла), что близко или чуть выше климатической нормы.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (14-38 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах

Среднемесячная температура составит 21-24 градуса тепла (ночью 17-22, в горах - 8-13, днем 23-28, в некоторые дни 30-33 градусов тепла), что также близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 50-199 мм), в местами чуть выше нее.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook