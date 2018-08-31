Где и как можно будет получить удостоверения личности нового поколения

С 1 сентября в Азербайджане приступят к выдаче электронных удостоверений личности нового поколения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, для получения документа граждане могут обратиться во все территориальные полицейские органы и центры ASAN xidmət.

Удостоверения личности нового поколения будут превосходить нынешние с точки зрения безопасности. В этих удостоверениях будет размещен электронный носитель (чип), объединяющий в себе информацию о регистрации гражданина по месту жительства, семейном положении, а также биометрическое фото и другие индивидуальные показатели владельца удостоверения личности.

Процесс распечатки отвечающих всем параметрам электронных удостоверений личности, которые пресекут возможность фальсификации, будет осуществляться в 10-ти региональных центрах министерства внутренних дел и двух центрах ASAN xidmət.

Как сообщили Report в Информационно-вычислительном центре, "электронная подпись" помещенная в биометрические паспорта нового поколения, будет бесплатной.

По информации структуры, гражданин получивший удостоверение личности при заполнении анкеты должен попросить активации "электронной подписи":

"Удостоверение личности выдается сроком на 10 лет, электронная подпись - на 5 лет. По истечении этого периода граждане могут обращаться для продления срока".

Отметим, что в настоящее время "электронная подпись" предоставляется сроком на 3 года и для этого периода разовый взнос составляет 18 манатов.

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