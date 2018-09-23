"Мой Баку": Торговая - вся история столицы в одной улице - ФОТО

Какую улицу столицы можно назвать самой-самой бакинской? Не ошибемся, если скажем, что большинство, отвечая на этот вопрос, назовут улицу Низами, которую жители столицы продолжают называть ностальгическим именем "Торговая".

Это одна из самых длинных и красивых улиц Баку, сама по себе наполненная памятниками архитектуры и не требующая дополнительных украшательств.

Низами, или Торговая, пересекает центральную часть города с запада на восток, начинаясь в нагорной части от улицы Абдуллы Шаига и заканчиваясь у железнодорожного полотна на улице Сабита Оруджева, у памятника шаху Исмаилу Хатаи. Торговой, собственно, называется не вся улица, а пешеходный ее отрезок от площади Фонтанов до улицы Рашида Бейбутова. И вот она то, Торговая, и является объектом наибольшего интереса с точки зрения истории Баку. И рассказывать о ней можно бесконечно.

Оказывается, нынешняя улица Низами когда-то полностью именовалась Торговой. С началом нефтяного бума она начала постепенно застраиваться с обеих сторон. Но началось все гораздо раньше.

В 1868 году на тогда еще пустынном участке территории, прилегающем к будущей Торговой, по проекту архитектора М. Кафара Измайлова было построено здание караван-сарая (превратившегося в советские времена в кинотеатр "Араз"). Это был первый в Баку крупный караван-сарай со всеми удобствами. Он дал толчок развитию всей прилегающей территории. Торговая же начала обрастать домами с 1879 г., когда в столице собралась вся инженерная и архитектурная элита.

Благоприятное местоположение - низина и близость к крепости сделали эту улицу привлекательной для торговых дельцов, и вскоре она стала главным "элитным" базаром столицы, куда приезжали купцы не только из различных регионов Азербайджана, но и из стран Европы.

Старожилы до сих пор помнят роскошный рыбный магазин с большими кадками красной и черной икры, который располагался на этой улице, магазин "Табак", построенный в китайском "черно-красном" стиле. На углу пассажа - красивое здание с маленькими ангелочками на крыше, на первом этаже которого располагался известный во всей столице магазин бакинского еврея Шахновича. Интересно, что вплоть до закрытия магазина в 90-е годы, бакинцы так и называли его - "гастроном Шахновича".

Порасспрашивайте старых бакинцев, они могут рассказать много интересного. Например, что прогулки влюбленных пар по Торговой, как правило, начинались от "Шахновича", что в пассаже можно было купить свежие полевые цветы, а в книжном магазине, что находился рядом, всегда стояли очереди.

Но все же не будем забывать, что Торговая началась еще в "досоветский" период.

На Торговой было множество галантерейных, продовольственных, кондитерских и цветочных магазинов. Эту улицу можно было назвать и Гостиной, ведь здесь находились одни из самых престижных гостиниц Баку - "Большая Московская", "Империал", "Лондон", "Северные номера". В конце позапрошлого века в гостинице "Империал" размещалась фотомастерская знаменитого фотографа А.Мишона. В 1912 году по заказу купцов, братьев Тагиевых был построен четырехэтажный доходный дом (Низами, 50). А в 1896 году на улице появился двухэтажный дом с торговыми рядами миллионера Гаджи Раджабли, который занимал целый квартал. Впоследствии здесь был открыт кинотеатр "Вэтэн", называвшийся ранее "Пролетарий". А напротив кинотеатра "Вэтэн" когда-то находилась "Немецкая кондитерская Зейтца". Этот магазин был очень популярен. Здесь всегда толпились посетители. Кто приходил за покупкой, а кто - просто поглазеть на витрины, перекинуться словом с очаровательными продавщицами. А по вечерам кондитерская светилась газовой иллюминацией, очень дорогой по тем временам.

В 1880 году по правой стороне Торговой появились два двухэтажных жилых дома (Низами, 52 и 54). За ними "спрятался" Театр русской драмы, открывшийся 20 декабря 1920 года как Государственный свободный сатир-агиттеатр.

На пересечении с нынешней улицей Самеда Вургуна в 1911 году появилось необычное здание в эклектическом стиле, которое занимает одно из доминирующих мест. В этом доме родился и до 1924 года жил будущий лауреат Нобелевской премии, академик Лев Ландау. В советские времена в доме, где жил Ландау, располагалась винная закусочная, в результате чего даже появилось выражение "сходим к Ландау", то есть "пойдем выпьем"...

В 1949 году на других углах перекрестка "дома Ландау" начали строиться два величественных жилых здания, так называемые "дома нефтяников" (Низами, 66 и 83), спроектированные известными архитекторами Микаилом Усейновым и Садыхом Дадашевым. На строительстве этих зданий в качестве рабочей силы использовались немецкие военнопленные. По мнению специалистов, эти здания отличаются не свойственными облику современного жилого дома архитектурными излишествами и декоративными элементами, но это ничуть не испортило облика улицы.

В 1966 году на Торговой был разбит парк Насими, названный в честь выдающегося азербайджанского поэта. В 1978 году накануне празднования 600-летнего юбилея поэта в центре парка был установлен памятник. Несколько лет назад парк Насими был полностью реставрирован и предстал перед бакинцами в обновленном виде.

В 1934 году по проекту архитектора А.Дубова на углу Торговой и Большой Морской улицы (позднее проспект Кирова, ныне проспект Бюль-бюля) был построен комплекс зданий Госбанка Азербайджанской ССР (Низами, 87 и 89), ныне - Комитет по ценным бумагам.

Через современный подземный переход, несколько лет назад соединивший части улицы Низами, мы попадаем на не менее значимый отрезок улицы, где расположены театры, в том числе бакинская опера. Здание оперетты, а ныне Государственного академического театра оперы и балета было построено в 1911 году. В том же году рядом со зданием оперетты по заказу Мусы Нагиева архитектором Юзефом Плошко были спроектированы и построены доходный дом и четырехэтажный жилой дом на углу с Мариинской улицей, который, как и другие постройки нефтепромышленника, именуется "нагиевским домом". Этот дом считается одним из лучших творений Юзефа Плошко.

В 1965 году у величественных зданий появился новый сосед - Театр юного зрителя. Построенное по проекту архитектора М. Гусмана. В 2008 здание театра сильно пострадало от пожара, в связи чем в 2009 было капитально отремонтировано.

На улицу Низами смотрит северный фасад Азербайджанской национальной библиотеки им. Мирзы Фатали Ахундова, она была построена в 1960 году и находится на пересечении с улицей Рашида Бейбутова.

Основная часть улицы, следующая за Театром песни до пересечения с улицей Рихарда Зорге начала застраиваться в 50-е годы прошлого столетия. Хотя и здесь встречаются исторические здания, к примеру, в 1902 году на Низами, 58 архитектором И. В. Эделем был построен двухэтажный жилой дом, к которому в 1960-е годы был надстроен третий этаж.

Улица Низами действительно уникальна разнообразием стилей и эпох. Пожалуй, она одна из немногих, по которым можно проследить историю развития Баку. Достаточно пройти ее из конца в конец, чтобы узнать о родном городе много интересного. Три с половиной километра - это не шутки. Но оно того стоит.

Лала Мамедова