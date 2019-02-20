Вы когда-нибудь поднимались на смотровую площадку Нагорного парка по бесконечным ступенькам, начинающимся с улицы Лермонтова?

Если нет, то обязательно попробуйте. Лестница крутая, хотя в народе она называется "гырх пилле", на самом деле ступеней здесь больше раз в пять. Однако сам ландшафт и близость неба вдохновляют.

По мере подъема вы чувствуете, что становится все легче и легче дышать. По пути можно остановиться, полюбоваться открывающейся все шире с каждого нового уровня панорамой Баку, можно присесть и отдохнуть. А еще по пути вам попадется очень интересная достопримечательность. Огромный валун со сквозным отверстием, именуемый Пирвянзере. По поверьям, камень этот - волшебный, а само место в древние времена считалось священным - пиром.

Гусейнгулу Сарабский в своей книге "Старый Баку" пишет следующее: "На северо-западной окраине города находился огромный обтесанный остроконечный камень, называемый в народе Пирвянзере. Когда-то в теплые весенние дни женщины в качестве паломничества к святому месту по воскресным дням приходили к этому камню, потому и было принято жарить здесь шашлык из печени овцы". По мнению исследователей, валун стоит в этом месте и служит пиром еще с доисламских времен. О том, что камень не является частью современного дизайна парка, говорят и старые фото, на которых он присутствует. И что интересно, устроители парка, снося для этого древнее кладбище, не тронули валун, а впоследствии он гармонично вписался в общую картину...

И вот мы на вершине. Обширная смотровая площадка - это особое место. Отсюда наша необыкновенная столица предстает во всем своем великолепии. "Пламенные башни" можно достать рукой, синяя гладь моря сливается с туманным горизонтом, а город уходит вверх амфитеатром. С вершины Нагорного парка особенно хорошо видно сочетание древности и современности в облике Баку.

В Нагорном парке вообще много лестниц и лесенок, много аллей, широких и узких. Особенно восхищает его зеленый покров. Огромные сосны, лиственные деревья создают ощущение лесистого склона. Здесь всегда свежо, даже в самый жаркий день можно укрыться в тени, слушать пение птиц и треск шишек в сосновых кронах.

Создание в Баку английского парка, как он назывался в первое время в народе, началось еще до начала Великой Отечественной войны - в 1935 году. Одной из версий такого названия, не свойственного советской эпохе, является то, что в двадцатых годах прошлого столетия здесь наряду с телами жертв мартовских событий 1918 были захоронены и английские солдаты, прибывшие в Баку после свержения российского императора.

После установления советской власти в 1920 году кладбище было уничтожено, захороненные тела вывезены, а на этом месте началось строительство парка в честь советского государственного и политического деятеля Сергея Кирова. В 1939 году в парке был установлен масштабный памятник С.Кирову. Каменное изваяние можно было видеть со всех концов города.

Парк со своими анфиладами террас, потрясающей зеленью, смотровой площадкой, откуда открывается невероятная панорама города и бакинской бухты, создавался руками архитектора Льва Ильина.

В советское время парк пользовался небывалой популярностью - здесь действовали аттракционы, играла классическая музыка, под которую гуляющие могли исполнять бальные танцы. Сад даже в самую знойную погоду дарил освежающую прохладу. А еще, как рассказывают старожилы, здесь продавали очень вкусное мороженое и действовала известная в городе библиотека. Известно, что здание ресторана "Дружба", очень популярного в Баку в советское время, расположенное под смотровой площадкой, было первоначально запроектировано и построено под библиотеку-читальню, а в середине 50-х здесь был открыт ресторан.

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К Нагорному парку можно отнести два знаменитых столичных объекта - дворец "Гюлистан" и Зеленый театр.

Строительство уникального Зеленого театра началось в середине 60-х годов. Место для его возведения было выбрано очень удачно - он весь утопал в зелени, и в то же время задником сцены служила панорама бакинской бухты. На территории бывшего СССР таких театров, кроме нашего, было еще два - в Сочи и в Юрмале. Строительством Зеленого театра руководил мэр города, известный своей активной деятельностью по преобразованию столицы, Алиш Лемберанский. Строили здание почти два года. Многое делалось просто вручную. В 1990 годах театр пришел в запустение, и только в 2005 году его начали реставрировать. В 2007 году обновленный театр вновь принял своих посетителей.

Одновременно со строительством Зеленого театра по инициативе того же Лемберанского началось строительство фуникулера, который сегодня неотделим от Нагорного парка и является одной из достопримечательностей Баку.

Дворец "Гюлистан" был открыт в 1982 году. Его создавали архитекторы Х.Амирханов, Н.Гаджибеков, Т.Шаринский, Ф.Рустамбекова, Н.Исмайлов, И.Керимов. Данный проект получил в то время государственную премию республики. Большую популярность "Гюлистан" приобрел и после того, как в его стенах 20 сентября 1994 года был заключен исторический нефтяной "Контракт века".

Но вернемся в парк. В январе 1990 года здесь появилась Аллея шехидов, на которой захоронены жертвы Кровавого января, а в дальнейшем - все те, кто отдал жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана. На могилах шехидов всегда можно увидеть свежие цветы. Позднее у начала аллеи был создан мемориальный комплекс Вечного огня.

Почти тридцать лет тут не звучит музыка, нет аттракционов и развлечений. Здесь царит торжественная тишина. Но именно эта тишина дарит посетителям парка душевный покой, умиротворение, навеваемое шумом сосен и ароматами природы.

Лала Мамедова