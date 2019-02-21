В Агдаме в результате тяжелой аварии пострадали двое мужчин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, ДТП произошло на территории села Имамгулубейли.

Житель Агдамского района Ахлигар Азай оглу Агаев потерял управление за рулем автомобиля марки Opel с государственным регистрационным номером 99 EP 445, в результате чего машина слетела с дороги в лесополосу и врезалась в деревья.

Получившие в результате ДТП травмы водитель А.Агаев 1981 г.р. и его пассажир, житель Бардинского района Ниямеддин Гусейнов 1976 г.р. были помещены в Агдамскую центральную районную больницу.

Как сообщили Report в медицинском учреждении, находившегося в тяжелом состоянии водителя А.Агаева увезли в Бардинскую центральную районную больницу.

Факт расследуется отделением полиции Агдамского района.

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