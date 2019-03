Веселые и жизнерадостные, искренние и добродушные, открытые и непосредственные, доверчивые и спокойные, звонкоголосые и резвые. Не перечесть эпитетов, которыми можно описать ребенка, но, несомненно, одно, все они уникальные и разные. Причем, сегодня уже никого не удивишь юными моделями, которые смело шагают по подиумах.

В Баку в отеле Holiday Inn прошел вечер детского модельного конкурса Kids Best Model of Azerbaijan 2019, организованный Star Kids Group MMC, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Конкурс был проведен среди детей от 4 до 14 лет, с участием более 90 юных моделей. В состав жюри вошли - заслуженный деятель искусств Азербайджана, дизайнер Фахрия Халафова, певец Эльнур Мамедов, актриса Чимназ Султанова, телеведущая Лала Мустафаева, руководитель Дома моды YES Егяна Садыгова, модельер Орхан Султан, победитель Kids Best Model of Azerbaijan 2018 Рауль Газизаде. Автор проекта - директор Star Kids Group Айгюн Алиева, хореограф - Сулейман Танехирли.

Победителями среди мальчиков и девочек в различных возрастных категориях стали: 4-6 лет - Бану Амрах и Сахиб Велизаде, 7- 9 лет - Азиза Аллахвердиева и Мухаммед Нагиев, 10-14 лет - Марьям Гафарзаде и Фяган Ягубов. В различных номинациях также были отмечены: Принцесса - Медина Насирова, Принц - Эмиль Нариманлы, Мисс очарование - Нурсан Гулиева, Мистер красавчик - Ильгар Исаев, Мисс улыбка - Гюлай Мамедзаде, Мистер улыбка - Микаил Ахундзаде, Мисс зрительских симпатий - Дениз Абушова, Мистер зрительских симпатий - Султан Гумбатзаде, Мисс шарм - Шамс Мамедова, Мистер шарм - Ниджат Байрамов, Miss Fashion - Хадиджа Талыблы, Mister Fashion - Теймур Гасымов.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az.