10 мая в Баку стартовала вторая Международная научно-практическая психоаналитическая конференция под интригующим заглавием "To... or not to...?", посвященная дискуссионным аспектам теории и практики психоанализа.

Кандидат медицинских наук, психиатр, психотерапевт, психоаналитик, член ЕКПП-Россия, член Российского общества аналитической психологии Ринат Галиев стал одним из докладчиков этой конференции. Он представил презентацию на тему "Харизма или харассмент. Время отбрасывать и время собирать. Психоаналитический взгляд на трансформацию современного общественного сознания".

Как сообщил в беседе с Day.Az Р.Галиев, в своем докладе он рассмотрел проблемы общественного сознания, которые возникают в современном социуме в связи с социальными явлениями и возможными взаимодействиями культуральных аспектов.

"В конференции участвуют специалисты из разных стран, и спикеры продемонстрировали очень высокий уровень знаний. Конференция, на мой взгляд, организована очень профессионально и на высоком уровне", - сказал он.

Галиев добавил, что впервые находится в Баку после распада Советского союза и впечатлен красотой столицы.

Ф. Агаларова