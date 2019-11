В кампусе Бакинской высшей школы нефти (БВШН) состоялась церемония открытия Офиса Erasmus + и Международных Программ (EIPO).

Целью этого офиса, который был открыт впервые в Азербайджане в БВШН, является установление и развитие контактов с вузами стран Европейского Союза и других стран-партнеров, повышение уровня интернационализации студенческого корпуса, академического и административного персонала университета в рамках международных программ мобильности, заключение совместных контрактов с другими столичными и региональными вузами Азербайджана, усиление интеграции и сотрудничества между вузами Азербайджана и других стран мира и т.д.

В мероприятии приняли участие представители представительства Европейского Союза в Азербайджане, Национального офиса Erasmus +, Министерства образования и около 20 вузов Азербайджана.

Выступая на мероприятии, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов сказал, что с момента своего основания Бакинская высшая школа нефти постоянно расширяет сотрудничество с вузами Европейского Союза и что это сотрудничество охватывает многие сферы, включая программы двойного диплома, организацию общих летних школ, программы мобильности, проекты по наращиванию потенциала и т.д.

Ректор отметил, что в настоящее время БВШН активно сотрудничает с разными университетами Италии, Испании, Болгарии, Румынии, Греции, Польши и Дании в рамках программ по обмену студентами и сотрудниками (Erasmus + Ka107) и проектов по наращиванию потенциала (CBHE).

Он также отметил, что в течение 2018/2019 учебного года было осуществлено около 40 обменов между БВШН и университетами Европейского Союза, и что это сотрудничество успешно продолжается в настоящее время.

В своем выступлении программный руководитель представительства Европейского Союза в Азербайджане Рза Зульфугарзаде отметил, что программа Европейского Союза Erasmus + ЕС направлена на поддержку азербайджанских вузов, их преподавательского состава и студенческого корпуса.

"Программа Erasmus + предоставляет азербайджанским преподавателям и студентам возможность учиться или пройти стажировку в высших учебных заведениях ЕС в течение 3-12 месяцев. Программа Erasmus +реализуется в Азербайджане с 2014 года. В настоящее время реализуются 7 проектов в рамках данной программы. В рамках программы Erasmus + правительство Азербайджана стремится перевести страну из категории стран-партнеров в программные страны. Пользуясь случаем, хочу сообщить, что завтра в рамках программы Erasmus+ будет объявлен следующий тендер на принятие проектов. В тендере может участвовать любое высшее учебное заведение, отвечающее целям и приоритетам. Хочу также отметить, что в этом году в рамках программы Европейский Союз в 3 раза увеличил размер бюджета, предназначенного для реализации проектов, так что бюджет теперь составляет 45 миллиардов евро", - сказал Р. Зульфугарзаде.

В своих выступлениях начальник отдела международного сотрудничества Министерства образования Ниджат Маммедли и руководитель Национального офиса Erasmus+ в Азербайджане Парвиз Багиров также отметили всестороннюю поддержку, оказанную в реализации проектов, которые являются реквизитом для выхода в Европу. Они высоко оценили открытие Офиса Erasmus + и Международных Программ впервые в Бакинской высшей школе нефти и призвали другие вузы наладить скоординированное сотрудничество с этим офисом.

Директор Офиса Erasmus + и Международных Программ при кампусе Бакинской высшей школы нефти Наргиз Тарывердиева дала подробную информацию о целях офиса, проектах, обмене студентами, административными и научными группами, а также о перспективах дальнейшего сотрудничества. Она подчеркнула готовность начать тесное сотрудничество со всеми действующими в нашей стране вузами.

Затем участники церемонии приняли участие в ознакомительном туре по новому офису и кампусу БВШН.

Также в рамках мероприятия был проведен тренинг на тему "Подача заявки на участие в проектах по наращиванию потенциала в сфере высшего образования (Capacity Building in the field of Higher Education - CBHE)".

