Если тенденция по снижению количества заболевших коронавирусом сохранится, то в Азербайджане может быть смягчен режим карантина. Об этом в интервью "Xəzər Xəbər" заявил руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Васиф Алиев.

По его словам, решение о смягчении режима карантина будет принято соответствующими структурами после оценки ситуации.

"Если даже будет принято решение о смягчении режима карантина, граждане все равно должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски", - добавил Алиев.