https://news.day.az/society/1258037.html В Азербайджане может быть смягчен режим карантина - представитель TƏBİB
В Азербайджане может быть смягчен режим карантина - представитель TƏBİB
Если тенденция по снижению количества заболевших коронавирусом сохранится, то в Азербайджане может быть смягчен режим карантина. Об этом в интервью "Xəzər Xəbər" заявил руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Васиф Алиев.
По его словам, решение о смягчении режима карантина будет принято соответствующими структурами после оценки ситуации.
"Если даже будет принято решение о смягчении режима карантина, граждане все равно должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски", - добавил Алиев.
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