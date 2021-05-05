ИВ Баку назвала количество непригодных к эксплуатации зданий

На балансе мэрии Баку находятся 108 зданий, непригодных к эксплуатации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий отделом Исполнительной власти (ИВ) столицы Ровшан Агаев.

По его словам, в настоящее время на балансе ИВ находятся более 11 тысяч многоквартирных домов.

"Из них 108 непригодны к эксплуатации. Мы уже представили соответствующее заключение о непригодности этих зданий для проживания и необходимости переселения людей. На его основе мы обратились в Кабинет министров", - добавил Агаев.