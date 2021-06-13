https://news.day.az/society/1352154.html Двое пострадавших при пожаре в Гяндже скончались - ВИДЕО
Двое пострадавших при пожаре в Гяндже скончались - ВИДЕО
Два человека, пострадавшие в результате пожара в четырехэтажном жилом доме в Кяпазском районе Гянджи, скончались.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, несмотря на усилия врачей, Рзаев Рузигар (1962 г.р.) и Джаббаров Мирмехди (1981 г.р.) скончались в больнице в Баку.
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