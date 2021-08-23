Кого будут впускать в моллы и кафе с 1 сентября?

С первого сентября крупные торговые центры и объекты общепита в Азербайджане смогут посещать и граждане, получившие первую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сказал в понедельник Trend начальник отдела по связям с общественностью МВД майор полиции Эльшад Гаджиев, передает Day.Az.

По его словам, граждане этой категории смогут посещать указанные объекты до конца сентября.

"С первого сентября эти объекты будет запрещено посещать невакцинированным гражданам. В случае нарушения этого правила будут оштрафованы не они, а владелец объекта. С первого октября эти объекты не смогут посещать граждане, которые не получили две дозы вакцины от коронавируса", - сказал Гаджиев.