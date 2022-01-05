https://news.day.az/society/1423380.html К сведению желающих досрочно окончить школу - дата экзамена
К сведению желающих досрочно окончить школу - дата экзамена
Одаренные учащиеся, желающие досрочно окончить любой уровень общего образования, сдадут экзамен экстерном.
Как сообщили Day.Az в Управлении образования Баку (УОБ), в соответствии с приказом управления экзамен будет проведен 7 января.
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